Правительство РФ выделит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

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Российское правительство дополнительно выделит 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям с детьми в возрасте до 3 лет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он напомнил, что после рождения третьего ребенка или последующих детей россияне имеют право ежемесячно получать денежную выплату до достижения ребенком трехлетнего возраста.
"Детей в стране рождается все больше, в регионах возникла необходимость в дополнительных средствах. Для этого выделим еще около 6 миллиардов рублей, что позволит обеспечить выплатами свыше 48 тысяч ребят, которые воспитываются в больших семьях", – отметил Мишустин.
Также власти направят еще около 28 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно.
В конце сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на выплату материнского капитала в 2022–2024 годах будет направлено более 1,6 триллиона рублей. Предполагается, что к 2024 году размер выплаты на первого ребенка составит 544 301 рубль.
Ранее в Счетной палате предложили утвердить ежегодные выплаты в размере 20 тысяч рублей семьям, где воспитываются дети школьного возраста. Согласно инициативе, такая помощь должна оказываться перед началом учебного года точно в срок. Деньги предлагают выделять из средств материнского капитала.
По предварительным расчетам, на данные цели понадобится около 60 миллиардов рублей.
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