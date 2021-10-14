Правительство РФ выделит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

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Российское правительство дополнительно выделит 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям с детьми в возрасте до 3 лет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что после рождения третьего ребенка или последующих детей россияне имеют право ежемесячно получать денежную выплату до достижения ребенком трехлетнего возраста.

"Детей в стране рождается все больше, в регионах возникла необходимость в дополнительных средствах. Для этого выделим еще около 6 миллиардов рублей, что позволит обеспечить выплатами свыше 48 тысяч ребят, которые воспитываются в больших семьях", – отметил Мишустин.

Также власти направят еще около 28 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно.

В конце сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на выплату материнского капитала в 2022–2024 годах будет направлено более 1,6 триллиона рублей. Предполагается, что к 2024 году размер выплаты на первого ребенка составит 544 301 рубль.

Ранее в Счетной палате предложили утвердить ежегодные выплаты в размере 20 тысяч рублей семьям, где воспитываются дети школьного возраста. Согласно инициативе, такая помощь должна оказываться перед началом учебного года точно в срок. Деньги предлагают выделять из средств материнского капитала.

По предварительным расчетам, на данные цели понадобится около 60 миллиардов рублей.