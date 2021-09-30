Счетная палата предложила ежегодно выплачивать 20 тыс рублей на подготовку детей к школе

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Счетная палата предложила утвердить ежегодные выплаты в размене 20 тысяч рублей семьям, где воспитываются дети школьного возраста. Об этом говорится в отчете ведомства.

В документе указано, что такая помощь должна оказываться перед началом учебного года точно в срок. Деньги предлагают выделять из средств материнского капитала.

"Учитывая, что в соответствии с поручением президента РФ единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей", – говорится в отчете.

В ведомстве произвели предварительные расчеты, по оценке аудиторов, на данные цели понадобится около 60 миллиардов рублей.

В Счетной палате также указали, что по данным на апрель текущего года расходы на сборы в школу девочки составили более 23 тысяч рублей, а мальчика – более 19 тысяч рублей. По данным аудиторов, это сопоставимо со среднемесячной номинальной начисленной зарплатой во многих регионах России в соотношении 35% и 43%.

В Астраханской области, говорится в отчете, эта доля достигает 46% и 58% среднемесячной зарплаты, в Новгородской области – 44% и 69%.

Ранее Счетная палата предложила отменить трехлетнюю отсрочку распоряжение сертификатом на материнский капитал. По данным ведомства, это один из наиболее актуальных запросов населения.