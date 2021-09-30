Счетная палата предложила ежегодно выплачивать 20 тыс рублей на подготовку детей к школе

Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Счетная палата предложила утвердить ежегодные выплаты в размене 20 тысяч рублей семьям, где воспитываются дети школьного возраста. Об этом говорится в отчете ведомства.
В документе указано, что такая помощь должна оказываться перед началом учебного года точно в срок. Деньги предлагают выделять из средств материнского капитала.
"Учитывая, что в соответствии с поручением президента РФ единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей", – говорится в отчете.
В ведомстве произвели предварительные расчеты, по оценке аудиторов, на данные цели понадобится около 60 миллиардов рублей.
В Счетной палате также указали, что по данным на апрель текущего года расходы на сборы в школу девочки составили более 23 тысяч рублей, а мальчика – более 19 тысяч рублей. По данным аудиторов, это сопоставимо со среднемесячной номинальной начисленной зарплатой во многих регионах России в соотношении 35% и 43%.
В Астраханской области, говорится в отчете, эта доля достигает 46% и 58% среднемесячной зарплаты, в Новгородской области – 44% и 69%.
Ранее Счетная палата предложила отменить трехлетнюю отсрочку распоряжение сертификатом на материнский капитал. По данным ведомства, это один из наиболее актуальных запросов населения.
Единовременные школьные выплаты получили 99,5% детей – Голикова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: