Родители школьников рассказали, на что потратили выплаты в 10 тысяч рублей

Почти все дети, имеющие право на единовременную школьную выплату в размере 10 тысяч рублей, уже ее получили. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Как были распределены деньги и на что именно они пошли в российских семьях, рассказали Москве 24 родители школьников.



Форма, канцтовары и продукты питания

Деньги, положенные семьям со школьниками, начали перечислять с 2 августа. Вице-премьер России Татьяна Голикова, заявила, что большинство родителей уже получили выплаты.





Татьяна Голикова вице-премьер России Единовременная выплата осуществлена в отношении 20,3 миллиона детей на общую сумму 202,8 миллиарда рублей. Таким образом, на сегодняшний день выплату получили 99,5% от того параметра, который мы с вами прогнозировали.

Согласно исследованию аналитического центра университета "Синергия", в котором приняли участие 5 тысяч человек, около 69,5% граждан полностью потратили полученные в качестве единовременной выплаты на школьников 10 тысяч рублей. Порядка 19,4% россиян израсходовали эту сумму частично, а еще 6,8% оставили ее на черный день. Вместе с тем 4,3% затруднились ответить на вопрос, как они распорядились деньгами.

Уточняется, что у 76,2% граждан деньги пошли по назначению – на своих детей. Большая часть расходов пришлась на детскую одежду и обувь (49,2%), канцтовары (32,1%), электронику (12%) и развлечения для детей (6,7%).

При этом почти четверть респондентов (23,8%) признались, что потратили полученные от государства средства на нужды, не связанные с подготовкой детей к школе. "В частности, 40,8% из них потратили "президентские" деньги на продукты питания, 25,9% – на оплату ЖКХ, 15% – на одежду и обувь для взрослых, 12% – на отдых, 6,3% – на закрытие долгов и выплаты по кредитам", – говорится в исследовании.



"Наполовину государство нас в школу собрало"

В семье москвички Евгении Бородиной двое детей. Она рассказала Москве 24, что процедура оформления и получения "школьной" выплаты была очень простой и удобной. "Заявление подали без проблем. Деньги в первый же день пришли, все четко. Мы их потратили уже давно", – сообщила она.

В семье Бородиных все необходимое для школы покупается в середине лета, поэтому полученные средства были потрачены на детский отдых.





Евгения Бородина Так как все для школы я покупаю заранее, в начале и середине лета, то эти деньги пришлись весьма кстати на отдыхе. Во второй половине августа мы летали с детьми в Калининградскую область.

"Поддержка ушла на оплату апартаментов, в которых мы останавливались в одном из городов в нашем путешествии", – пояснила Евгения. Она также отметила, что летом всегда большие расходы, поэтому детские выплаты очень пригодились.

В семье Ульяновых дополнительные 10 тысяч рублей потратили по прямому назначению – на подготовку ребенка к школе. Об этом Москве 24 рассказала Екатерина, мама пятиклассницы.





Екатерина Ульянова Мы поехали в торговый центр и купили обувь школьную, обувь на осень, рюкзак и еще что-то по мелочи. Школьную форму нам сшила бабушка. Канцелярия в эту сумму не вошла, надо было добавить еще 2,5–3 тысячи. Не хватило, чтобы полностью одеть ребенка на учебу, но наполовину, можно сказать, государство нас в школу собрало, и за это спасибо.



Екатерина отметила, что современные дети очень требовательные к своему внешнему виду и выбору канцелярских товаров. "Просто так уже ребенка не отправишь в школу, купив ему стандартные брюки, рубашку и туфли-лодочки. Блузка у нас должна быть не обычной, а специального покроя – оверсайз. Канцелярия должна подходить по цвету к рюкзаку, тетради все в одном стиле. Ручки-карандаши тоже не просто за 10 копеек", – говорит мама школьницы.

Некоторые родители потратили государственную помощь на оборудование рабочего стола для детей и покупку необходимых гаджетов. Так планируют поступить и в семье Тихоновых.





Евгения Тихонова Мы эти деньги решили не тратить пока. Дочь хочет себе ноутбук, поэтому мы просто добавим эти деньги к общей стоимости. Плюс у нее скоро день рождения, будет подарок.

Мама Евгения Тихонова рассказала, что в любом случае выплата не бывает лишней и пойдет на нужды школьника. "Мы любой копеечке от государства рады", – подчеркнула она.

У семей, которые еще не успели подать заявление на денежную поддержку, есть такая возможность до 1 ноября 2021 года. Это можно сделать на портале госуслуг или лично в отделении Пенсионного фонда.

Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение по общеобразовательным программам.