Россияне рассказали, на что потратили выплаты на школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Большинство граждан РФ потратили единовременные выплаты на детей школьного возраста на приобретение одежды, обуви или канцтоваров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета "Синергия", в котором приняли участие пять тысяч человек.
При этом около 25% россиян потратили эти деньги на собственные нужды.
"Около 69,5% граждан полностью истратили 10 тысяч рублей, полученные в качестве единовременной выплаты на школьников, а 19,4% израсходовали эту сумму частично. Еще 6,8% оставили ее на черный день. При этом 4,3% россиян не смогли ответить на вопрос о том, как они распорядились деньгами", – говорится в исследовании.
Уточняется, что 76,2% граждан потратили выплаты непосредственно на детей. Большая часть их расходов пришлась на детскую одежду и обувь (49,2%), на канцтовары (32,1%), на электронику (12%) и развлечения для детей (6,7%).
"В частности, 40,8% из них потратили "президентские" деньги на продукты питания, 25,9% – на оплату ЖКХ, 15% – на одежду и обувь для взрослых, 12% – на отдых, 6,3% – на закрытие долгов и выплаты по кредитам", – говорится в исследовании.
Родители российских школьников могут получить 10 тысяч рублей к 1 сентября. Деньги начали перечислять 2 августа. Это почти на две недели раньше, чем планировалось. При этом прием заявлений продолжится до 1 ноября 2021 года.
Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение.
Ранее специалисты выяснили, что расходы россиян на школьные товары для девочек выросли на 14%: на базовый школьный набор родители школьниц тратят до 13 360 рублей. Расходы на школьные товары для мальчиков также увеличились, но всего на 2% – до 12 530.
Родители российских школьников начали получать единовременную выплату
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: