Россияне рассказали, на что потратили выплаты на школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Большинство граждан РФ потратили единовременные выплаты на детей школьного возраста на приобретение одежды, обуви или канцтоваров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета "Синергия", в котором приняли участие пять тысяч человек.

При этом около 25% россиян потратили эти деньги на собственные нужды.

"Около 69,5% граждан полностью истратили 10 тысяч рублей, полученные в качестве единовременной выплаты на школьников, а 19,4% израсходовали эту сумму частично. Еще 6,8% оставили ее на черный день. При этом 4,3% россиян не смогли ответить на вопрос о том, как они распорядились деньгами", – говорится в исследовании.

Уточняется, что 76,2% граждан потратили выплаты непосредственно на детей. Большая часть их расходов пришлась на детскую одежду и обувь (49,2%), на канцтовары (32,1%), на электронику (12%) и развлечения для детей (6,7%).

"В частности, 40,8% из них потратили "президентские" деньги на продукты питания, 25,9% – на оплату ЖКХ, 15% – на одежду и обувь для взрослых, 12% – на отдых, 6,3% – на закрытие долгов и выплаты по кредитам", – говорится в исследовании.

Родители российских школьников могут получить 10 тысяч рублей к 1 сентября. Деньги начали перечислять 2 августа. Это почти на две недели раньше, чем планировалось. При этом прием заявлений продолжится до 1 ноября 2021 года.

Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение.

Ранее специалисты выяснили, что расходы россиян на школьные товары для девочек выросли на 14%: на базовый школьный набор родители школьниц тратят до 13 360 рублей. Расходы на школьные товары для мальчиков также увеличились, но всего на 2% – до 12 530.