Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 миллионов детей в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Единовременные выплаты к школе в размере 10 тысяч рублей получили родители свыше 20 миллионов детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда РФ Антона Котякова.

"Это 98% всех, кому положена такая мера поддержки", – отметил он.

По словам Котякова, все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки.

Родители российских школьников могут получить 10 тысяч рублей к 1 сентября. Деньги начали перечислять 2 августа. Это почти на две недели раньше, чем планировалось. При этом прием заявлений продолжится до 1 ноября 2021 года.

Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение.

