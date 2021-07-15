Кабмин направит более 200 млрд рублей на единовременные выплаты на школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В четверг, 15 июля, российское правительство направит 200 миллиардов рублей на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
"По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 миллиардов рублей на единовременную выплату 10 тысяч рублей на всех школьников от 6 до 18 лет, включая будущих первоклашек", – приводит слова премьер-министра ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что такую выплату получат и совершеннолетние с ограничением по здоровью, которые еще продолжают учиться.
В свою очередь, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев сообщил, что свыше 8 миллионов родителей оформили заявление на выплату на более чем 11 миллионов детей.
По его словам, это примерно две трети всех семей, которым эта выплата положена.
2 июля Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми в период с августа по декабрь 2021 года. Данная сумма положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка с российским паспортом в возрасте от 6 до 18 лет. Подать заявление на ее получение можно до 1 ноября.
Такую же выплату предоставят лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.
Семьям с детьми выплатят по 10 тысяч рублей
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