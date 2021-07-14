Большинство семей получат выплату на детей-школьников 16 августа – Минтруд РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начнутся 16 августа. В этот день их получит большинство родителей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день", – цитирует его "Интерфакс".

Котяков объяснил, что выплаты намечены на середину августа для того, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Он также добавил, что направить соответствующие заявления в Пенсионный фонд России родители смогут начиная с 15 июля и до конца октября 2021 года. При этом некоторые уже получили предзаполненные заявления на портале госуслуг, поэтому им остается только подтвердить данные, отметил министр.

2 июля Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми в период с августа по декабрь 2021 года. Данная сумма положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка с российским паспортом в возрасте от 6 до 18 лет. Подать заявление на ее получение можно до 1 ноября.

Такую же выплату предоставят лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.

