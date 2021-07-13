Собянин выделил допсредства на бесплатное питание медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин выделил дополнительные средства на бесплатное питание медицинских работников коронавирусных стационаров в 2021 году, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Из бюджета города на эти цели выделят два миллиарда рублей.

Полноценное трехразовое бесплатное питание медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, организовали в Москве в апреле 2020 года.

За это время ресторанные сети Москвы поставили медикам свыше 2,6 миллиона суточных рационов еды. Сейчас рационы поставляют в 27 больниц.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы выделит дополнительные 11 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Данные средства будут направлены на осуществление стимулирующих выплат медикам, предоставление грантов медицинским организациям, привлеченным для госпитализации пациентов с COVID-19, оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым производились стимулирующие выплаты.

Кроме того, деньги будут использованы для обеспечения оплаты труда сотрудников телемедицинского call-центра и дополнительно принимаемого персонала в амбулаторные учреждения, компенсации расходов амбулаторных учреждений на проведение тестов на коронавирус и закупку лекарств.

