Более 2 млн москвичей привились от COVID-19 – Депздрав

Количество москвичей, получивших первый компонент вакцины, превысило 2 млн человек

Число москвичей, прошедших вакцинацию от коронавируса, превысило 2 миллиона, сообщил глава столичного Депздрава Алексей Хрипун.

Он подчеркнул, что текущая эпидемиологическая ситуация в Москве является достаточно сложной.

"Исходя из всего этого, можно сделать вывод: единственным эффективным способом борьбы с эпидемией всегда являлась и является вакцинация. Это великое благо, что мы с вами имеем эффективные вакцины. На сегодняшний день привиты более 2 миллионов человек", – заявил Хрипун.

По его словам, в столице в настоящее время имеются достаточные объемы вакцины.

"Вакцины достаточно, осталось только пойти и ее сделать", – отметил он.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что за последние несколько дней число людей, пришедших на вакцинацию от коронавируса в Московской области, возросло в 10 раз. При этом он подчеркнул, что в российских городах-миллионниках эпидситуация остается тяжелой.