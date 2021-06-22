Более 2 млн москвичей привились от COVID-19 – Депздрав

14:33
Количество москвичей, получивших первый компонент вакцины, превысило 2 млн человек
Число москвичей, прошедших вакцинацию от коронавируса, превысило 2 миллиона, сообщил глава столичного Депздрава Алексей Хрипун.
Он подчеркнул, что текущая эпидемиологическая ситуация в Москве является достаточно сложной.
"Исходя из всего этого, можно сделать вывод: единственным эффективным способом борьбы с эпидемией всегда являлась и является вакцинация. Это великое благо, что мы с вами имеем эффективные вакцины. На сегодняшний день привиты более 2 миллионов человек", – заявил Хрипун.
По его словам, в столице в настоящее время имеются достаточные объемы вакцины.
"Вакцины достаточно, осталось только пойти и ее сделать", – отметил он.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что за последние несколько дней число людей, пришедших на вакцинацию от коронавируса в Московской области, возросло в 10 раз. При этом он подчеркнул, что в российских городах-миллионниках эпидситуация остается тяжелой.
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