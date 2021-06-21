Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

В Москве заработали первые COVID-free-рестораны. В их число вошли такие заведения, как "Чайхона № 1", ресторан "Мама будет рада" и караоке-студия "Щас спою". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Антиковидные кафе и рестораны начали работать с 21 июня, эксперимент продлится до 29 июня", – отметил он.

Приступить к работе в "бесковидном режиме" могут более 170 заведений в столице. Немерюк уточнил, что они должны пускать посетителей по QR-кодам о вакцинации и днем и ночью.

Власти уже приступили к проверкам COVID-free-ресторанов на предмет соблюдения ими обозначенных условий.

Ранее Немерюк заявил, что для участия в эксперименте уже зарегистрировалось более 100 компаний, при этом прием заявок продолжается. Среди зарегистрировавшихся значатся ООО "Текила бар энд бум", ООО "Рок-н-ролл", "Островная кухня", "Тануки", винный бар "Лето близко", ресторан "Мост лаундж" и другие.

До этого власти Москвы поддержали соответствующее предложение бизнес-сообщества. Работать без ограничений смогут рестораны, где 100% сотрудников вакцинированы, а гости либо вакцинированы, либо переболели коронавирусом и имеют антитела.

По словам Сергея Собянина, подобная мера уже реализована во многих европейских странах, в том числе в Венгрии и Израиле.

