Более 100 кафе и ресторанов в Москве подали заявки на создание бесковидных зон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Свыше 100 компаний стали участниками эксперимента по созданию антиковидных зон в Москве, следует из данных реестра на портале Московского инновационного кластера.
В реестре значатся 108 организаций, среди которых есть рестораны, бары, кафе и другие компании.
"На прошлой наделе рестораторы Москвы предложили мэру вариант, при котором они готовы создать у себя заведения, полностью свободные от коронавируса. Это предложение было поддержано, и мы рассчитывали, что порядка 15–20 заведений в ближайшее время примет участие в данном эксперименте. На сегодняшний день наши ожидания превышены более чем в пять раз – уже более 100 заведений по Москве подали заявки и прислали свои пожелания по почте. Я надеюсь, в ближайшее время они заработают в новом формате с бесковидными зонами, и все желающие смогут по QR-коду туда проходить. Прием заявок продолжается, я думаю, что это еще не финал", – заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Так, в числе участников указаны ООО "Текила бар энд бум", ООО "Рок-н-ролл", "Островная кухня", "Тануки", винный бар "Лето близко" и ресторан "Мост лаундж". Подать заявку можно через портал i.moscow.
Столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в Москве COVID-free-ресторанов. По словам Сергея Собянина, это предложение уже реализовано во многих европейских странах, в том числе в Венгрии и Израиле.
В порядке эксперимента десяток ресторанов объявят бесковидными территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.
Уточняется, что посетить столичный ресторан с COVID-free-зоной можно только по QR-коду о вакцинации, ПЦР- и ИФА-тесты недействительны.
В Москве открываются "свободные от коронавируса" заведения
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