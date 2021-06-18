Ресторатор рассказал, как будут работать COVID-free-заведения в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук рассказал "Газете.ру", как будет устроена система COVID-free-ресторанов в Москве.

"Вы делаете прививку, регистрируетесь на портале mos.ru, получаете QR-код, вы приходите в ресторан, караоке, бар, на входе ваш код проверяют в базе, проверяют документы, удостоверяющие личность, и пропускают", – пояснил он.

При этом Васильчук добавил, что никакие ограничения для посетителей в таких заведениях действовать не будут, а персонал будет работать в масках и перчатках.

Ресторатор отметил, что пока не может сказать, будет ли инициатива убыточной, однако это, по его мнению, лучше, чем локдаун. Также он предположил, что инициатива простимулирует массовую вакцинацию граждан.

Ранее столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в Москве COVID-free-ресторанов.

Эксперимент по организации подобных точек общепита начнется с 19 июня. Предполагается, что работать без ограничений смогут рестораны, где 100% сотрудников вакцинированы, а гости либо вакцинированы, либо переболели коронавирусом и имеют антитела.

По словам Сергея Собянина, это предложение уже реализовано во многих европейских странах, в том числе в Венгрии и Израиле.

