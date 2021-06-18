Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин продлил до 29 июня запрет на работу фуд-кортов, детских комнат и зоопарков. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Также продлевается решение о закрытии ресторанов и кафе с 23:00 до 06:00, за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений, доставки заказов и оказания бытовых услуг, о запрете проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке.

Продлевается ограничение на использование в парках объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок и беседок.

Также в документе приводится постановление провести с 19 по 29 июня эксперимент, в рамках которого ограничения с 23:00 до 06:00 не применяются при условии наличия у всех сотрудников и посетителей, за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, сертификата о вакцинации от коронавируса, подтверждаемого QR-кодом.

Детям можно попасть туда без предъявления QR-кода, но в сопровождении родителей, предъявивших его.

Ранее Собянин заявил, что власти Москвы находятся очень близко к введению более жестких временных ограничений из-за непростой ситуации с COVID-19. Он уточнил, что 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в городе за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке.

Мэр добавил, что, если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, столичные власти будут вынуждены "все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19". Собянин отметил, что разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным.

До этого мэр рассказал, что Москва сталкивается с новыми более агрессивными штаммами коронавируса. В текущей ситуации важно мобилизовать систему здравоохранения и увеличить число койко-мест.

