В РФ предложили верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России могут ввести верификацию пассажиров по сертификату о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом пишет РБК.
С инициативой выступили в Минтрансе. Как утверждает СМИ, ведомство уже направило авиакомпаниям требование обеспечить возможность авторизации пассажиров по сертификату о вакцинации против COVID-19 на онлайн-площадках по продаже билетов.
Отмечается, что поручение о верификации пассажиров по сертификату о вакцинации выдала вице-премьер Татьяна Голикова. По задумке авторов, данные о вакцинации пассажиров должны браться с портала госуслуг.
Источник в Минтрансе подчеркнул, что в Минцифры планируют распространить новое правило на все виды транспорта.
Окончательного решения по данному вопросу пока нет, заключил источник.
Ранее столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в Москве COVID-free-ресторанов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это предложение уже реализовано во многих европейских странах, в том числе в Венгрии и Израиле.
В порядке эксперимента десяток ресторанов объявят "бесковидными" территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.
Столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании COVID-free-ресторанов
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