Эксперты оценили идею создания в ресторанах зон, свободных от коронавируса

Из-за серьезного роста новых случаев заражения коронавирусом в столице остро встал вопрос о работе кафе, баров и ресторанов. Владельцы заведений на встрече с мэром предложили провести в Москве эксперимент по созданию зон, свободных от COVID-19. Власти поддержали идею. Предполагается, что там будут работать вакцинированные сотрудники, а на входе у гостей планируют проверять документы о прививке, справку о наличии антител или отрицательный ПЦР-тест. Разбираемся, поможет ли такая мера остановить рост новых заражений и вернуться к привычной жизни.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Укололся – заходи

Количество новых заражений коронавирусом в Москве продолжает расти: только за минувшие сутки в городе выявили более девяти тысяч заболевших. По этой причине властям приходится применять жесткие ограничительные меры, а также вводить обязательную вакцинацию сотрудников сферы услуг.

В четверг, 17 июня, Сергей Собянин встречался со столичными рестораторами, чтобы обсудить, как будут работать заведения в непростой эпидемиологической ситуации.

"Главный санитарный врач принял решение об обязательной вакцинации работников общепита, но понятно, что это длительный процесс: полтора-два месяца. А нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать, при этом обеспечивая максимальную безопасность посетителей", – заявил мэр.

Так, в ходе встречи рестораторы выступили с предложением создать зоны COVID-free. Этим заведениям разрешат работать по ночам. Сейчас же они не принимают гостей с 23:00 до 06:00.

Эксперимент предполагает, что в таких кафе, барах и ресторанах будут работать привитые сотрудники, а гости будут либо также вакцинированы, либо будут иметь антитела после перенесенного коронавируса.

Для посещения таких "бесковидных" точек понадобится QR-код, подтверждающий наличие прививки. Его можно будет скачать на сайте Госуслуг. Несовершеннолетние также смогут посещать заведения, но в сопровождении вакцинированных родителей и других законных представителей.





Сергей Собянин мэр Москвы Давайте в порядке эксперимента возьмем несколько предприятий. Не надо много, хотя бы десяток-полтора. Объявим эти рестораны "бесковидными" территориями... За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает.

После этого, по словам Собянина, уже можно будет тиражировать этот опыт. Уточняется, что такой эксперимент начнется 19 июня и продлится до 29 июня.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с Москвой 24 прокомментировал эксперимент с созданием COVID-free-зон в столице.

"Мы предложили поэкспериментировать, как в Израиле. Там была такая ситуация : был полный локдаун, после того как привились все сотрудники ресторана, ресторану разрешили открыться, чтобы туда приходили люди с так называемым зеленым паспортом, как у них это называется. То есть QR-код, который дает возможность зайти в ресторан", – объяснил эксперт.

Бухаров подчеркнул, что участие в таком эксперименте рестораторы будут принимать по желанию, если готовы на него пойти.



(распространение вируса. – Прим. ред.) , но статистических данных о том, сколько людей заражается в ресторанах, нет. Я думаю, что в ресторанах заражается мало, но это будет стимулировать людей все-таки вакцинироваться. И даст этим людям возможность в других местах, где они бывают, не заразиться, вести нормальный образ жизни.

Игорь Бухаров президент Федерации рестораторов и отельеров России Наверное, это поможет остановить, но статистических данных о том, сколько людей заражается в ресторанах, нет. Я думаю, что в ресторанах заражается мало, но это будет стимулировать людей все-таки вакцинироваться. И даст этим людям возможность в других местах, где они бывают, не заразиться, вести нормальный образ жизни.

В свою очередь, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что участие в подобном эксперименте для некоторых заведений – единственная возможность продолжать работать.

"Не думаю, что таких ресторанов (участников эксперимента. – Прим. ред.) будет много, но для кого-то, наверное, это единственный выход, ведь клубы и бары с 23:00 закрыты. А многие из них и работают в принципе только с 23 часов. Создав вот такие ковид-зоны, они смогут работать ночью... Для них, конечно, это спасение", – объяснил специалист.

По словам Миронова, работа до 23:00 для многих ресторанов – это потери, но пока не такие значительные.

Но сколько всего будет создано таких зон, пока непонятно, добавил эксперт. "У нас не так много привитых. Если таких зон будет немного, то они будут наполняться людьми, есть люди, которые хотят сходить в вечернее, в ночное время", – объяснил Миронов.

В любом случае сначала проведут эксперимент, а если он оправдает себя, то количество заведений c COVID-free-зонами увеличится, подытожил специалист.

