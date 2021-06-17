Собянин рассказал, что в Москве за год открылось более тысячи новых мест общепита

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин заявил, что отрасль общественного питания в Москве продолжает активное развитие. За год в условиях пандемии было открыто более тысячи новых предприятий.

"Ресторанный бизнес становится весомой экономической отраслью в Москве, несмотря на все кризисы, проблемы, он раза в два вырос за последние годы. Сегодня почти четверть миллиона человек работает в этом бизнесе, еще примерно столько же – в смежных отраслях; 500 тысяч москвичей могут одновременно сесть за столики. Это, конечно, масштаб большой", – сказал Собянин в ходе встречи с предпринимателями в сфере общепита.

Он подчеркнул, что власти города постоянно контактируют с предпринимателями в сфере торговли и услуг. Также Собянин признал, что в данной сфере есть большое количество проблем.

"Это очень важно для города, чтобы люди работали, общались. Эта отрасль, с одной стороны, очень устойчива к кризисам, как показали предыдущие – и 2010 годы, и 2014 годы кризисы – она одна из самых устойчивых. Но во время пандемии, она, наоборот, оказалась самой уязвимой, как вся отрасль гостеприимства: когда снижаются потоки людей, вводятся жесткие ограничения, и первой оказалась под ударом именно эта отрасль", – добавил Собянин.

Градоначальник объяснил, что борьба с пандемией является длительной, а ситуация трудно поддается управлению. Кроме того, в мире практически никогда не было такого, чтобы на всех континентах болели более миллиарда человек.

"Год назад мы с вами встречались, и одним из главных вопросов, который вы поднимали, было решение по аннулированию НДС. Мы поддержали вас, глава правительства Михаил Мишустин лично занимался этим вопросом, – он как бывший глава ФНС очень хорошо разбирается в этой проблематике. В конечном итоге президентом РФ было поддержано решение. Так что это большое подспорье. Плюс сама градация отнесения к малому и среднему бизнесу увеличена до 2 миллиардов, и переход на 15%-ое отчисление в фонды – это тоже серьезная история", – объяснил Собянин.

Ранее столичные рестораторы предложили мэру создать в Москве зоны, свободные от коронавируса. Эксперимент предполагает, что в таких зонах будут работать вакцинированные сотрудники предприятий. На входе будет проводиться контроль, который позволит проверять у посетителей наличие документов, удостоверяющих прохождение вакцинации, или наличие отрицательного ПЦР-теста.

