Рестораторы Москвы предложили мэру эксперимент по COVID-free-зонам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за сильного роста новых случаев коронавируса в Москве остро встал вопрос функционирования ресторанов, кафе и баров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что в прошлом году при более низких показателях были полностью закрыты заведения и сокращены многие сотрудники.

"Главным санитарным врачом города Москвы было принято решение об обязательной вакцинации, в первую очередь в сфере услуг, в торговле, в общественном питании. Я вам скажу, что это очень непростое решение, тем не менее мы понимаем, что без быстрой массовой вакцинации нам сбить эту волну просто не удастся", – заявил Сергей Собянин.

При этом столичные рестораторы поддержали такое решение властей. Более того, они предложили мэру создать в Москве зоны свободные от коронавируса. Эксперимент предполагает, что в таких зонах будут работать вакцинированные сотрудники предприятий. На входе будет проводиться контроль, который позволит проверять у посетителей наличие документов, удостоверяющих прохождение вакцинации, или наличие отрицательного ПЦР-теста.

Ранее представители бизнеса пообещали Сергею Собянину защищать посетителей ресторанов. Речь идет о том, чтобы подвигать людей к тому, чтобы они активно вакцинировались.

