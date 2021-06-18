Павильоны "Здоровая Москва" начнут работать исключительно для вакцинации горожан

Павильоны "Здоровая Москва" в столичных парках переходят на работу исключительно для вакцинации населения от коронавируса. В них временно прекращают проводить диспансеризацию. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации мы вынуждены временно приостановить проведение диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках. С понедельника медицинские работники, которые проводили диспансеризацию, усилят выездные службы поликлиник для обслуживания пациентов на дому, а также помогут увеличить пропускную способность вакцинационных бригад в парках", – пояснила она.

Заммэра уточнила, что вакцинация в парковых павильонах будет проводиться в порядке живой очереди. При этом график их работы не ограничат: они не будут закрываться до тех пор, пока в течение дня прививку не получат все желающие.

Ракова также призвала москвичей не откладывать вакцинацию, поскольку на данный момент это единственный способ сохранить жизнь и здоровье.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.

Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий.