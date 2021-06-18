09:58
Павильоны "Здоровая Москва" начнут работать исключительно для вакцинации горожан
Павильоны "Здоровая Москва" в столичных парках переходят на работу исключительно для вакцинации населения от коронавируса. В них временно прекращают проводить диспансеризацию. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации мы вынуждены временно приостановить проведение диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках. С понедельника медицинские работники, которые проводили диспансеризацию, усилят выездные службы поликлиник для обслуживания пациентов на дому, а также помогут увеличить пропускную способность вакцинационных бригад в парках", – пояснила она.
Заммэра уточнила, что вакцинация в парковых павильонах будет проводиться в порядке живой очереди. При этом график их работы не ограничат: они не будут закрываться до тех пор, пока в течение дня прививку не получат все желающие.
Ракова также призвала москвичей не откладывать вакцинацию, поскольку на данный момент это единственный способ сохранить жизнь и здоровье.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.
Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.
Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий.
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