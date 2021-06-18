Попасть в московский ресторан с COVID-free-зоной удастся только по QR-коду о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Посетить столичный ресторан с COVID-free-зоной можно только по QR-коду о вакцинации, ПЦР- и ИФА-тесты недействительны. Об этом РИА Новости рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Чтобы попасть в антиковидную зону, посетитель должен предоставить сгенерированный QR-код о вакцинации двумя компонентами. ПЦР-тест и ИФА-тест не дают право попасть в антиковидную зону, только сгенерированный QR-код о вакцинации", – отметил глава ведомства.

Он добавил, что COVID-free-заведения, к которым относятся не только рестораны, но также бары и ночные клубы, смогут работать в ночное время, а также отказаться от спецрассадки. При этом власти будут контролировать, насколько корректно рестораторы соблюдают формат доступа в заведение привившихся.

"Эти проверки на соответствие будут проводиться пока постоянно. Так как ресторанов будет немного, то нам несложно будет выстроить систему", – подчеркнул Немерюк.

Столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в Москве COVID-free-ресторанов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это предложение уже реализовано во многих европейских странах, в том числе в Венгрии и Израиле.

В порядке эксперимента десяток ресторанов объявят "бесковидными" территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.

