Попасть в московский ресторан с COVID-free-зоной удастся только по QR-коду о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Посетить столичный ресторан с COVID-free-зоной можно только по QR-коду о вакцинации, ПЦР- и ИФА-тесты недействительны. Об этом РИА Новости рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
"Чтобы попасть в антиковидную зону, посетитель должен предоставить сгенерированный QR-код о вакцинации двумя компонентами. ПЦР-тест и ИФА-тест не дают право попасть в антиковидную зону, только сгенерированный QR-код о вакцинации", – отметил глава ведомства.
Он добавил, что COVID-free-заведения, к которым относятся не только рестораны, но также бары и ночные клубы, смогут работать в ночное время, а также отказаться от спецрассадки. При этом власти будут контролировать, насколько корректно рестораторы соблюдают формат доступа в заведение привившихся.
"Эти проверки на соответствие будут проводиться пока постоянно. Так как ресторанов будет немного, то нам несложно будет выстроить систему", – подчеркнул Немерюк.
Столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в Москве COVID-free-ресторанов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это предложение уже реализовано во многих европейских странах, в том числе в Венгрии и Израиле.
В порядке эксперимента десяток ресторанов объявят "бесковидными" территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.
Столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании COVID-free-ресторанов
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