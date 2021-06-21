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Москва 24

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Спорт

12:52

Московские футбольные клубы предложили организовать на стадионах прививочные пункты

медицина спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские клубы "Динамо", ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив" выступили с совместным обращением к Сергею Собянину и президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с предложением разрешить допуск на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, прошедших вакцинацию от коронавируса, а также зрителей, имеющих справку о наличии антител класса G. Об этом говорится в заявлении на сайтах клубов.

Также они предлагают организовать на своих стадионах прививочные пункты, которые будут работать в дни домашних матчей. Клубы готовы рассмотреть предоставление скидок на билеты и абонементы в качестве дополнительной меры стимулирования программы формирования коллективного иммунитета от COVID-19.

По мнению руководителей московских клубов, предложения, с одной стороны, будут стимулировать вакцинацию граждан, а с другой – минимизируют экономические потери команд и стабилизируют их финансовое положение.

Ранее сообщалось, что в России растет интенсивность распространения "индийского" штамма коронавируса. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала основные симптомы "индийского" штамма коронавируса. К ним относятся насморк, боль в горле и головная боль.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса обязательная вакцинация может быть введена в некоторых регионах РФ. Она уточнила, что с 18 июня обязательная вакцинация вводится в Туле. Она коснется горожан из групп риска.

На фоне непростой ситуации столичные власти продлили до 29 июня действующие ограничения в городе, а также ввели дополнительные. В частности, с 18 июня зрелищные мероприятия ограничены максимум 1 000 людьми. Кроме того, решено закрыть танцполы и фан-зоны для болельщиков.

Также с 19 июня в Москве стартует эксперимент с "бесковидными" ресторанами. Помимо этого, плановую помощь в городских больницах будут отказывать только привившимся от коронавируса пациентам.

В столичном регионе активно распространяется "индийский" штамм коронавируса

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