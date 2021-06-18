Голикова заявила о сходстве симптомов заражения "индийским" штаммом с простудными

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала основные симптомы "индийского" штамма коронавируса. К ним относятся насморк, боль в горле и головная боль.

"Сейчас, с учетом преобладания на территории Москвы и Московской области нового штамма, мы видим, что публикуют западные ученые, это очень простые симптомы заболевания: это насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И все", – отметила Голикова.

Она добавила, что обычно при таких симптомах люди используют противовирусные средства или антибиотики. В результате это ведет к развитию коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России растет интенсивность распространения "индийского" штамма коронавируса.

Также Сергей Собянин заявлял, что Москва сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными.

