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Общество

20:40

Голикова заявила о сходстве симптомов заражения "индийским" штаммом с простудными

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала основные симптомы "индийского" штамма коронавируса. К ним относятся насморк, боль в горле и головная боль.

"Сейчас, с учетом преобладания на территории Москвы и Московской области нового штамма, мы видим, что публикуют западные ученые, это очень простые симптомы заболевания: это насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И все", – отметила Голикова.

Она добавила, что обычно при таких симптомах люди используют противовирусные средства или антибиотики. В результате это ведет к развитию коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России растет интенсивность распространения "индийского" штамма коронавируса.

Также Сергей Собянин заявлял, что Москва сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными.

В ФМБА заявили, что выявили в России новые мутации коронавируса

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