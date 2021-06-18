Вирусолог объяснил, как новые ограничения в Москве повлияют на заболеваемость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 оценил, насколько могут быть эффективными новые антиковидные меры в столице.
Ранее на фоне непростой ситуации столичные власти продлили до 29 июня действующие ограничения в городе, а также ввели дополнительные. В частности, с 18 июня зрелищные мероприятия ограничены максимум 1 000 людьми. Кроме того, решено закрыть танцполы и фан-зоны для болельщиков.
Также с 19 июня в Москве стартует эксперимент с "бесковидными" ресторанами. Помимо этого, плановую помощь в городских больницах будут отказывать только привившимся от коронавируса пациентам.
По мнению Скулачева, такие ограничения в текущей эпидемиологической ситуации еще не столь жесткие, но помогут снизить темпы распространения COVID-19. "Это самое мягкое, что можно было сделать. Надеюсь, что поможет (снизить заболеваемость. – Прим. ред.)", – сообщил он.
Единственное, что внушает сейчас надежду, это большое количество переболевших и какое-то количество вакцинировавшихся, указал эксперт.
"Они тоже заражаются, но болеют, как правило, легко. Там очень редкие случаи тяжелого COVID-19. В этом смысле страшной катастрофы с перегрузкой больниц у нас не будет. Введенные меры должны помочь снизить эту нагрузку", – подчеркнул вирусолог.
Кроме того, Скулачев отметил, что "индийский" штамм вируса, который сейчас активно распространяется в России, более заразный.
Этот штамм эффективнее преодолевает иммунную защиту что у привитых, что у переболевших, рассказывает вирусолог.
"Он заразнее, для него нужен более высокий порог коллективного иммунитета, чтобы его остановить", – добавил специалист.
По данным Оперштаба, за последние сутки в Москве подтвердили 9 056 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России за сутки выявили 17 262 заболевших в 85 регионах. При этом у 2 464 (14,3%) из них болезнь протекала без клинических проявлений.
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