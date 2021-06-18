Вирусолог объяснил, как новые ограничения в Москве повлияют на заболеваемость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 оценил, насколько могут быть эффективными новые антиковидные меры в столице.

Ранее на фоне непростой ситуации столичные власти продлили до 29 июня действующие ограничения в городе, а также ввели дополнительные. В частности, с 18 июня зрелищные мероприятия ограничены максимум 1 000 людьми. Кроме того, решено закрыть танцполы и фан-зоны для болельщиков.

Также с 19 июня в Москве стартует эксперимент с "бесковидными" ресторанами. Помимо этого, плановую помощь в городских больницах будут отказывать только привившимся от коронавируса пациентам.

По мнению Скулачева, такие ограничения в текущей эпидемиологической ситуации еще не столь жесткие, но помогут снизить темпы распространения COVID-19. "Это самое мягкое, что можно было сделать. Надеюсь, что поможет (снизить заболеваемость. – Прим. ред.)", – сообщил он.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Заболеваемость у нас сейчас существенно выше, чем год назад. Тогда ограничения были гораздо более жесткими. Поэтому это (введенные ограничения. – Прим. ред.) минимум того, что можно сделать. В похожих ситуациях в разных странах вводили гораздо более жесткие меры.

Единственное, что внушает сейчас надежду, это большое количество переболевших и какое-то количество вакцинировавшихся, указал эксперт.

"Они тоже заражаются, но болеют, как правило, легко. Там очень редкие случаи тяжелого COVID-19. В этом смысле страшной катастрофы с перегрузкой больниц у нас не будет. Введенные меры должны помочь снизить эту нагрузку", – подчеркнул вирусолог.

Кроме того, Скулачев отметил, что "индийский" штамм вируса, который сейчас активно распространяется в России, более заразный.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Тот вариант вируса, который сейчас циркулирует – дельта – гораздо заразнее. У него короче инкубационный период. Он более активно размножается в организме человека, из-за этого есть некоторые последствия. Каждая капелька слюны зараженного содержит больше миллиардов молекул вируса, поэтому с большей вероятностью заражает человека.

Этот штамм эффективнее преодолевает иммунную защиту что у привитых, что у переболевших, рассказывает вирусолог.

"Он заразнее, для него нужен более высокий порог коллективного иммунитета, чтобы его остановить", – добавил специалист.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сейчас ситуация в городе очень тяжелая. Надо соблюдать установленные меры и желательно соблюдать их даже с запасом, обязательно вакцинироваться.

По данным Оперштаба, за последние сутки в Москве подтвердили 9 056 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России за сутки выявили 17 262 заболевших в 85 регионах. При этом у 2 464 (14,3%) из них болезнь протекала без клинических проявлений.