Москва заново проходит историю с COVID-19 – Собянин

По сути дела, Москва начинает заново проходить историю с коронавирусом, заявил Сергей Собянин в эфире Первого канала. Причем, по его словам, на этот раз последствия более тяжелые.

"Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций. <...> Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с COVID-19 и еле-еле успеваем", – сказал мэр.

Он добавил, что почти у 90% заразившихся коронавирусом москвичей выявлен "индийский" штамм вируса. Мэр отметил, что этот штамм оказался более агрессивным и быстрее распространяется.

По словам Собянина, для того чтобы противостоять вирусу, количество антител в организме человека должны быть в два раза выше, чем к "уханьскому" вирусу.

Ранее Сергей Собянин заявил, что власти Москвы находятся очень близко к введению более жестких временных ограничений из-за непростой ситуации с коронавирусом. Он уточнил, что 600 коек для лечения пациентов с COVID-19 заполняются в городе за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке.

Мэр также отметил, что власти города будут работать над тем, чтобы оперативно принять решение по срокам и технологии ревакцинации. По его словам, повторную прививку будут делать первым компонентом вакцины.

