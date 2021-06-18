Москва заново проходит историю с COVID-19 – Собянин

15:28
По сути дела, Москва начинает заново проходить историю с коронавирусом, заявил Сергей Собянин в эфире Первого канала. Причем, по его словам, на этот раз последствия более тяжелые.
"Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций. <...> Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с COVID-19 и еле-еле успеваем", – сказал мэр.
Он добавил, что почти у 90% заразившихся коронавирусом москвичей выявлен "индийский" штамм вируса. Мэр отметил, что этот штамм оказался более агрессивным и быстрее распространяется.
По словам Собянина, для того чтобы противостоять вирусу, количество антител в организме человека должны быть в два раза выше, чем к "уханьскому" вирусу.
Ранее Сергей Собянин заявил, что власти Москвы находятся очень близко к введению более жестких временных ограничений из-за непростой ситуации с коронавирусом. Он уточнил, что 600 коек для лечения пациентов с COVID-19 заполняются в городе за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке.
Мэр также отметил, что власти города будут работать над тем, чтобы оперативно принять решение по срокам и технологии ревакцинации. По его словам, повторную прививку будут делать первым компонентом вакцины.
В Москве за сутки выявили 9 056 тысяч новых случаев COVID-19
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