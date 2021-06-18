В Москве плановую медпомощь будут оказывать только привитым от COVID-19 пациентам

В больницах Москвы плановую помощь будут оказывать только пациентам, привитым от COVID-19, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Перед госпитализацией будут проверять наличие прививки. При этом экстренная помощь будет оказываться всем без исключения. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме. Кроме того, ограничения не коснутся больных с онкологией, заболеваниями крови, а также тех, кому требуется паллиативная помощь.

Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке, также будут госпитализированы.

В Депздраве объяснили, что новые меры по оказанию плановой помощи введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов.



Депздрав У человека, находящегося в больнице, в силу состояния здоровья и заболевания, которое стало причиной госпитализации, априори ослаблен иммунитет. Для таких пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом. Исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому риск его заражения в случае занесения вируса на территорию больницы повышен. После операции в случае заражения резко возрастает риск тяжелых осложнений вплоть до летального исхода.

Мосгорздрав также привел статистику, которая подтверждает, что ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Неделю назад таких случаев было 130 в день, накануне – уже почти 200.

В городе создали большие мощности для вакцинации. Сделать прививку можно в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" в парках, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах.

Ранее Сергей Собянин заявил, что власти Москвы находятся очень близко к введению более жестких временных ограничений из-за непростой ситуации с коронавирусом. Он уточнил, что 600 коек для лечения пациентов с COVID-19 заполняются в городе за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке.

Мэр также отметил, что власти города будут работать над тем, чтобы оперативно принять решение по срокам и технологии ревакцинации. По его словам, повторную прививку будут делать первым компонентом вакцины.

