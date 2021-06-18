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Москва 24

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Общество

11:30

В России выявили 17 262 новых случая коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 17 262 новых случая COVID-19 в 85 регионах. При этом в 2 464 (14,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 9 056 случаев, на Московскую область – 1 254, на Санкт-Петербург – 970, на Республику Бурятия – 223, на Нижегородскую область – 218, на Воронежскую область – 186, на Республику Крым – 156.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 281 309 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Северной Осетии, Адыгее, Республике Тыва, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

За последние сутки в стране скончались 453 человека с COVID-19, за весь период пандемии – 128 445. За минувшие 24 часа выписаны 10 954 человека, за все время – 4 850 659.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отменять антиковидные меры в России преждевременно. Он подчеркнул, что в стране ситуация с распространением коронавирусной инфекции складывается непросто, растет число заболевших.

Попова поручила усилить мониторинг за ситуацией с коронавирусом в регионах

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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