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Москва 24

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Общество

17 июня, 19:04

Мишустин заявил, что отменять антиковидные меры в России преждевременно

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции складывается непросто, растет число заболевших. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса.

"Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране крайне непростая, число заболевших COVID-19 растет", – цитирует главу правительства РИА Новости.

Он добавил, что пока отказываться от мер борьбы с инфекцией и соблюдения рекомендаций специалистов рано. Именно соблюдение санитарных требований является способом позаботиться о собственном здоровье и здоровье близких.

Премьер также попросил доложить о ситуации с распространением инфекции мэра Москвы Сергея Собянина и отметил, что опыт столицы стоит распространить на другие субъекты.

"Сегодня у регионов есть возможность самостоятельно вводить дополнительные меры, чтобы защитить граждан от ковида", – сказал Мишустин, уточнив, что решения принимаются главным санитарным врачом субъекта РФ.

Обратившись к губернаторам, премьер попросил их тесно взаимодействовать с главными санитарными врачами, чтобы своевременно реагировать на изменение ситуации.

Ранее Мишустин сообщил, что коронавирус никуда не ушел, число заболевших в последние дни по России вновь возросло. Прививку против COVID-19 он назвал самым надежным способом защитить себя и своих близких от этой инфекции. Мишустин напомнил, что по поручению президента по всей стране идет бесплатная добровольная вакцинация.

Мишустин призвал пожилых граждан сделать прививку от COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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