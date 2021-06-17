Мишустин заявил, что отменять антиковидные меры в России преждевременно

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции складывается непросто, растет число заболевших. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса.
"Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране крайне непростая, число заболевших COVID-19 растет", – цитирует главу правительства РИА Новости.
Он добавил, что пока отказываться от мер борьбы с инфекцией и соблюдения рекомендаций специалистов рано. Именно соблюдение санитарных требований является способом позаботиться о собственном здоровье и здоровье близких.
Премьер также попросил доложить о ситуации с распространением инфекции мэра Москвы Сергея Собянина и отметил, что опыт столицы стоит распространить на другие субъекты.
"Сегодня у регионов есть возможность самостоятельно вводить дополнительные меры, чтобы защитить граждан от ковида", – сказал Мишустин, уточнив, что решения принимаются главным санитарным врачом субъекта РФ.
Обратившись к губернаторам, премьер попросил их тесно взаимодействовать с главными санитарными врачами, чтобы своевременно реагировать на изменение ситуации.
Ранее Мишустин сообщил, что коронавирус никуда не ушел, число заболевших в последние дни по России вновь возросло. Прививку против COVID-19 он назвал самым надежным способом защитить себя и своих близких от этой инфекции. Мишустин напомнил, что по поручению президента по всей стране идет бесплатная добровольная вакцинация.
Мишустин призвал пожилых граждан сделать прививку от COVID-19
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