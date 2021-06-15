Мишустин призвал всех вакцинироваться от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Коронавирус никуда не ушел, число заболевших в последние дни по России вновь возросло, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин после совещания в Пятигорске.

"Борьба с коронавирусом продолжается, и, к сожалению, по-прежнему есть риск заразиться. В последние дни число заболевших вновь выросло в целом по стране. Болезнь никуда не ушла, и нет никаких гарантий, что она пройдет в легкой форме", – сказал глава кабмина.

Прививку против COVID-19 он назвал самым надежным способом защитить себя и своих близких от этой инфекции. Мишустин напомнил, что по поручению президента по всей стране идет бесплатная добровольная вакцинация.

"И я еще раз, уважаемые друзья, всех вас призываю в этом смысле с такой гражданской позиции заниматься этим постоянно", – добавил Мишустин.

Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко доложить о ситуации с распространением коронавируса конкретно в северокавказских регионах.

За последние сутки в России подтвердили 14 185 новых случаев COVID-19. При этом в 2 124 (15,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. На Москву пришлось 6 805 случаев.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 236 593 случая COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Республике Тыва, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия – Алания, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике.

За последние сутки в стране скончались 379 человек с COVID-19, за весь период пандемии – 127 180. За минувшие 24 часа выписаны 8 597 человек, за все время – 4 818 244.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях в столице в период с 15 по 19 июня. С 13 июня также вводится особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.

Помимо этого, в городе закрыты детские центры и аттракционы. Не смогут работать и фуд-корты в торговых центрах – им разрешено торговать только на доставку или навынос.

Ограничения также коснулись парков: там запрещено пользоваться объектами городской инфраструктуры.