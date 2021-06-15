Проценко сообщил, что у коронавируса сократился инкубационный период

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Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что у коронавируса сократился инкубационный период. Об этом сообщает RT.

"Укоротился период инкубационный, сейчас 4–5 дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась", – отметил врач.

Связывать рост заболеваемости с индийским штаммом инфекции Проценко не стал. При этом он прокомментировал вопрос об обязательной вакцинации.

"Это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна", – заявил главврач.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице в течение последних дней на 80% возросло количество выявляемых случаев коронавируса. По словам мэра, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавирусной инфекции. Песков выразил мнение, что процесс вакцинации от COVID-19 можно активизировать, в этом вопросе подойдут любые меры.

