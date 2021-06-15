Вирусолог усомнился в спаде заболеваемости COVID-19 к концу июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев усомнился в том, что к концу июня в России произойдет спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил в беседе с Москвой 24.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов предположил, что спад заболеваемости COVID-19 произойдет к концу июня. Этому, по мнению эксперта, способствует стабильно теплая погода. Опыт показывает, что при таких погодных условиях вирус начинает плохо культивироваться, добавил Чепурнов.

Кроме того, специалист объяснил, что на основе опыта прошлого года спад заболеваемости прогнозировался к середине июня. При этом в реальности рост числа заразившихся отмечается в первый месяц лета. По мнению Чепурнова, в России случилось смещение волн заболеваемости. Таким образом, предполагаемый весенний подъем числа случаев COVID-19 случился в июне.

"Мне кажется, это невероятный сценарий. И вообще я буду очень рад, если заболеваемость не удвоится к концу июня", – сказал Скулачев.

По словам эксперта, снижение заболеваемости прошлой весной и в начале лета произошло на фоне довольно жестких ограничительных мер. "С вакцинированием не успели, поэтому мне не кажется, что это закончится к концу июня", – добавил он.





Максим Скулачев вирусолог Чтобы заболеваемость пошла на спад, нужно предпринимать все то же самое: носить маски, не собираться массово. Сейчас опыт всех стран показывает, что быстрое снижение заболеваемости обеспечат только ограничения, за это время нужно успеть вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал.

Ранее Сергей Собянин продлил выходные дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости COVID-19.

Собянин отметил, что за последнюю неделю ситуация с распространением коронавируса в столице усложнилась, в связи с чем городу необходимо вновь перепрофилировать койки в городских стационарах. Из-за роста заболеваемости по коронавирусу в городе также вводятся некоторые ограничительные меры.

Так, с 13 июня работодателям предписано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Также это требование касается работников старше 65 лет и всех лиц с хроническими заболеваниями. Исключение составляют привитые граждане. Кроме того, работодатели обязаны не только максимально сократить очное присутствие работников на местах, но и стимулировать вакцинацию среди них.

С 15 по 19 июня устанавливается особый режим работы для организаций и индивидуальных предпринимателей. Они должны работать в соответствии с расписанием выходного дня, за исключением организаций, деятельность которых останавливать нельзя.

С 13 по 20 июня в Москве приостанавливается посещение гражданами зоопарков, фуд-кортов и детских игровых комнат. Кроме того, с 23:00 до 06:00 запрещается оказание услуг общественного питания – это требование не распространяется на доставку и заказы навынос.

В ночное время исключено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в клубах, барах и на дискотеках. Также граждан ждет ограничение по использованию объектов городской инфраструктуры на территориях парков.

