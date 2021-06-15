Вирусолог спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в РФ к концу июня

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Обозначены сроки снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. Об этом рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире радио Sputnik.

Специалист объяснил, что на основе опыта прошлого года спад заболеваемости прогнозировался к середине июня. При этом в реальности рост числа заболеваний отмечается в первый месяц лета.

По мнению Чепурнова, в России случилось смещение волн заболеваемости. Таким образом, предполагаемый весенний подъем числа случаев COVID-19 случился в июне.

"Смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось", – выразил мнение Чепурнов.

Эксперт предположил, что снижение числа заболевших произойдет в ближайший месяц.

"Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время", – сказал Чепурнов.

Эксперт напомнил, что в теплую погоду распространение вирусов уменьшается. Он также призвал приветствовать любые меры, стимулирующие граждан к добровольной вакцинации.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях в столице в период с 15 по 19 июня. С 13 июня также вводится особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.

Помимо этого, в городе закрыты детские центры и аттракционы. Не смогут работать и фуд-корты в торговых центрах – им разрешено торговать только на доставку или навынос.

Ограничения коснулись также парков: там запрещено пользоваться объектами городской инфраструктуры.