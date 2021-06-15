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Общество

13:14

В Кремле оценили темпы вакцинации от COVID-19

власть медицина общество

В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России

В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, темпы вакцинации россиян оставляют желать лучшего.

"Вы знаете, что президент постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно приняли необходимые меры", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Песков выразил мнение, что процесс вакцинации от COVID-19 можно активизировать, в этом вопросе подойдут любые меры.

"Регионы принимают меры, разные регионы по-разному, в конце концов, никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии", – сказал он.

Ранее Сергей Собянин объявил о запуске программы стимулирования москвичей старше 18 лет к вакцинации.

Те, кто получил первый компонент вакцины от коронавируса в период с 14 июня по 11 июля, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 миллион рублей.

До этого главный врач городской клинической больницы № 40 Денис Проценко рассказал о важности вакцинации от COVID-19. Он напомнил, что сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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