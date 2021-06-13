Собянин запустил программу стимулирования вакцинации для москвичей старше 18 лет

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин рассказал о вакцинации от коронавируса в Москве и объявил о суперпризе за прохождение процедуры. Об этом он написал в блоге на персональном сайте.

"У нас уже работает программа поощрений для москвичей 60+, которые сделали прививку. Теперь мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет", – заявил мэр.

Собянин рассказал, что получившие первый компонент вакцины от коронавируса в период с 14 июня по 11 июля станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 миллион рублей. Информацию о победителях будут объявлять в эфире телеканала "Москва 24" с 23 июня.

Средства для новой стимулирующей программы в Москве предоставили компании-партнеры. В их числе – "Сбер", "Лукойл", "Мегафон", "Роснефть", РЖД, "Северсталь", ВТБ и некоторые другие.

В своем обращении Собянин добавил, что прошел процедуру ревакцинации от коронавируса.

"...сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V". Чувствую себя хорошо", – заявил мэр.

Накануне градоначальник подписал указ о нерабочих днях в столице в период с 15 по 19 июня. С 13 июня также вводится особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.

Помимо этого, в городе будут закрыты детские центры и аттракционы. Не смогут работать и фудкорты в торговых центрах – им разрешено торговать только на доставку или на вынос.

Ограничения коснутся также парков – здесь запрещено пользоваться объектами городской инфраструктуры.