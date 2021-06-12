Москвичам рассказали о длинных выходных в связи с распространением коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в Москве устанавливаются нерабочие дни с 15 по 19 июня. При этом работникам сохранят заработную плату.
Власти столицы рассказали, какие правила будут действовать на указанный период и ответили на самые распространенные вопросы.
В Москве выросло число туристов, а также активность горожан. Кроме того, погодные условия сравнимы с весенним. В городе сместился эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь и наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом.
Учреждения, в которых можно соблюдать антикоронавирусные меры – рассадку, масочный режим, 50-процентную заполняемость зала – продолжат работу.
Все зоопарки Москвы в период с 13 по 20 июня будут закрыты, равно как аттракционы, детские и спортивные площадки.
Согласно данным прошлого года, кафе и ночные клубы стали главными точками распространения коронавируса. При этом в ночное время посетителям сложнее соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Изменения графика и режима сдачи Единой государственной аттестации (ЕГЖ) пока не предусмотрены.
В период с 15 по 19 июня будут функционировать непрерывно действующие организации и производства, а также медицинские и аптечные организации.
Кроме того, сохранят привычный режим работы организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения и организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Кроме того, не идет речь о закрытии продуктовых магазинов.
При этом для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный режиму работы в выходной день.
На данный момент подобная мера не планируется.
Данная мера также не планируется. Нынешние ограничения направлены на прерывание роста заболеваемости с целью избежать более жестких ограничений.
Московские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады с 15 по 19 июня продолжат свою работу в привычном режиме.
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