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Москва 24

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Общество

18:02

Москвичам рассказали о длинных выходных в связи с распространением коронавируса

город общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в Москве устанавливаются нерабочие дни с 15 по 19 июня. При этом работникам сохранят заработную плату.

Власти столицы рассказали, какие правила будут действовать на указанный период и ответили на самые распространенные вопросы.

Почему длинные выходные вводятся именно сейчас?

В Москве выросло число туристов, а также активность горожан. Кроме того, погодные условия сравнимы с весенним. В городе сместился эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь и наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом.

Будут ли закрыты музеи, театры, кинотеатры и другие учреждения культуры?

Учреждения, в которых можно соблюдать антикоронавирусные меры – рассадку, масочный режим, 50-процентную заполняемость зала – продолжат работу.

Сохранится ли работа зоопарков?

Все зоопарки Москвы в период с 13 по 20 июня будут закрыты, равно как аттракционы, детские и спортивные площадки.

Почему заведения питания не будут открыты по ночам?

Согласно данным прошлого года, кафе и ночные клубы стали главными точками распространения коронавируса. При этом в ночное время посетителям сложнее соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Будут ли отменяться или переноситься запланированные ЕГЭ?

Изменения графика и режима сдачи Единой государственной аттестации (ЕГЖ) пока не предусмотрены.

На какие предприятия не распростряняется решение о нерабочих днях?

В период с 15 по 19 июня будут функционировать непрерывно действующие организации и производства, а также медицинские и аптечные организации.

Кроме того, сохранят привычный режим работы организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения и организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Кроме того, не идет речь о закрытии продуктовых магазинов.

При этом для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный режиму работы в выходной день.

Будут ли увеличены штрафы за нарушение антикоронавирусных мер?

На данный момент подобная мера не планируется.

Будут ли возвращены в обиход спецпропуска и QR-коды для передвижения по городу?

Данная мера также не планируется. Нынешние ограничения направлены на прерывание роста заболеваемости с целью избежать более жестких ограничений.

Как будут работать предприятия соцсферы?

Московские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады с 15 по 19 июня продолжат свою работу в привычном режиме.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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