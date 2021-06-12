Оперштаб: доля молодых пациентов с COVID-19 составляет уже почти треть

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продление выходных дней и введение ограничений в Москве из-за ситуации с коронавирусом в том числе обусловлено увеличением доли молодых людей среди заболевших COVID-19 до 35%, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития и глава Оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

"Важно отметить, что среди заболевших за два месяца существенно, на 35%, увеличилась доля молодых людей (от 18 до 35 лет) и сейчас составляет почти треть в общем объеме заболевших. Именно поэтому общественные места, которые чаще всего посещают молодые люди, приостановят свою работу", – заявила она.

По словам Раковой, общая заболеваемость за последнюю неделю выросла на 70% по сравнению с предыдущей. Также увеличилось число пациентов с тяжелой формой COVID-19, из-за чего число госпитализаций выросло на 30%. При этом, как подчеркнула вице-мэр, столичные власти не рассматривают возможность введения пропускного режима и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима.

Кампания по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) также продолжится в соответствии с планом, однако некоторые образовательные учреждения временно закроются.

"Детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится. Городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность", – сказала Ракова.

Она пояснила, что продолжат работу все городские поликлиники, больницы и другие медицинские учреждения. Также с 15 по 19 июня будут работать предприятия непрерывного цикла и организации, обеспечивающие население продуктами и товарами первой необходимости, включая аптеки.

"Мы продолжаем разворачивать дополнительные койки для борьбы с вирусом. <...> На сегодняшний день в Москве по плану развернуто порядка 14 тысяч коек для приема больных с коронавирусной инфекцией, из которых заполнено 78%. Дополнительные койки развернуты в работающих временных госпиталях и редерах, в отдельных корпусах больниц имени Е.О. Мухина и С.И. Спасокукоцкого и в одной из больниц РЖД", – отметила заммэра.

Также с 15 июня на работу с пациентами с коронавирусом полностью переключится ГКБ №15 имени Филатова, благодаря чему общий фонд увеличится еще на 2 тысячи коек. В ближайшие еще пять клиник будут перепрофилированы на диагностику COVID-19, таким образом к середине следующей недели число КТ-центров вырастет до 30, добавила Ракова.

Ранее Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в Москве в целях приостановки роста заболеваемости и сохранения жизни горожан. Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.

Собянин отметил, что за последнюю неделю ситуация с распространением COVID-19 в столице усложнилась, в связи с чем городу необходимо вновь перепрофилировать койки в городских стационарах. Градоначальник также указал на важность вакцинации с целью преодолеть пандемию.