Немерюк объяснил ограничения на работу кафе и клубов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что ограничения на работу кафе и ночных клубов в столице направлены на снижение заболеваемости коронавирусом среди молодежи, сообщает Агентство "Москва".

Согласно указу Сергея Собянина, с 13 по 20 июня вводится запрет на работу сферы услуг во временной период с 23:00 до 6:00.

"Эта мера вынужденная, и большинство предприятий общественного питания не затрагивает, поскольку они заканчивают работу раньше. Это сделано, поскольку идет рост заболеваемости и наиболее высокие показатели роста среди молодежи, которые и являются любителями ночной жизни", – заявил специалист.

Немерюк добавил, что по аналогичной причине закрываются фудкорты в торговых центрах, где часто отдыхает молодежь. Не будут работать и детские центры – дело в том, что дети могут быть переносчиками заболевания.

Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в Москве. Нерабочие дни устанавливаются на период с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Кроме того, ограничивается работа фудкортов, детских центров и зоопарков, в ночное время будут закрыты кафе, клубы и дискотеки.