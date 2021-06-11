Эксперт предположил, с чем может быть связан всплеск новых случаев COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всплеск новых случаев COVID-19 в столице может быть обусловлен продолжительной непогодой, рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
По его словам, плохая погода вынуждает людей собираться в закрытых помещениях, что способствует передаче коронавируса.
Он напомнил, что вирус передается только аэрозольным механизмом при контакте инфицированного и при контакте восприимчивого.
"Одним из факторов, которые могли повлиять на то, что у нас идет повышение, – это то, что на прошлой неделе и в ближайшие дней десять была довольно холодная температура, дождливая погода. И вероятно, что большая часть населения встречалась в замкнутых пространствах, что и способствует аэрозольному методу передачи инфекции", – пояснил Вознесенский.
Специалист подчеркнул, что вирус продолжит распространяться до тех пор, пока остаются невакцинированные и непереболевшие граждане.
Вознесенский рекомендовал россиянам как можно быстрее сделать прививку против коронавируса, а до этого – носить маски и соблюдать ограничения на массовые мероприятия.
За последние сутки в России подтвердили 12 505 новых случаев COVID-19. На Москву пришлось 5 853 случая коронавирусной инфекции.
Ранее столичные власти рассказали, с чем связан всплеск заболеваемости COVID-19 в городе. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, горожане перестали соблюдать меры предосторожности: носить маски и держаться на безопасном расстоянии друг от друга.
На фоне сложной ситуации в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте, торговых и развлекательных центрах. При этом Сергей Собянин сообщил, что в Москве не планируется введение локдауна.
В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных правил
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