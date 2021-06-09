В Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Управление Роспотребнадзора по Москве намерено усилить контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Усилим контроль за соблюдением противоэпидемических требований, в первую очередь в местах скопления людей", – рассказали в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин заявил, что эпидемическая ситуация в Москве продолжает оставаться сложной. В связи с этим он напомнил о важности соблюдения санитарных норм горожанами.

Позже заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что до конца недели количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в Москве увеличат с 12,5 тысячи до 14 тысяч.

Между тем руководитель Главконтроля Евгений Данчиков отметил, что из-за роста числа заболевших COVID-19 в столице с 9 июня усиливается контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, в том числе в общественном транспорте.

