Количество коек для пациентов с COVID-19 увеличат в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в Москве увеличат до конца недели с 12,5 тысячи до 14 тысяч. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на текущей неделе фиксируется рост заболеваемости COVID-19.

"Для обеспечения каждого москвича необходимой медицинской помощью мы расширяем коечную мощность наших медицинских учреждений, работающих с коронавирусной инфекцией, до 14 тысяч коек. На сегодняшний день для борьбы с коронавирусной инфекцией у нас задействовано 12,5 тысячи коек", – сказала Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что до конца недели около 460 дополнительных коек развернут в работающих временных госпиталях и родерах.

"Дополнительно начнут принимать больных с коронавирусной инфекцией отдельные корпуса больницы имени Мухина и имени Спасокукоцкого, которые имеют уже опыт работы с коронавирусными больными – около 800 коек. Также начнет принимать больных с коронавирусом одна из больниц РЖД", – рассказала Ракова.

По ее словам, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице связан с несоблюдением действующих профилактических мер. Однако ограничительных мер, как отметила Ракова, вводить не планируют.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в текущей ситуации с распространением COVID-19 в Москве не требуется вводить локдаун. Градоначальник отметил, что с ситуацией можно справиться без этой меры.

Градоначальник также рассказал, что в ближайшие дни планируется открыть дополнительные больницы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что эти учреждения будут задействованы для борьбы с инфекцией. По словам Собянина, сейчас пациентами с коронавирусом занято порядка 10 тысяч коек.

В Москве за последние сутки подтвердили 4 124 новых случая коронавируса. Госпитализация потребовалась 1 539 пациентам.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов связал повышение заболеваемости COVID-19 в Москве с халатным отношением горожан к средствам индивидуальной защиты. При этом сложившуюся тенденцию он назвал кратковременной.

