Иммунолог объяснил причину всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всплеск заболеваемости COVID-19 в столице обусловлен легкомысленным отношением граждан к ношению масок. Об этом РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Этот рост сиюминутный, временный. Люди расслабились и фактически перестали пользоваться масками", – подчеркнул иммунолог.

По словам Жемчугова, в Москве еще определенное количество жителей не имеют антител.

"Они и заболевают. Главное сейчас – не допустить, чтобы больше стало погибающих, потому что сократились койки. Надо, чтобы всем всего хватало: упорядочить систему госпитализации и лечения, оно должно быть точным и прицельным", – отметил специалист.

За последние сутки в России подтвердили 10 407 новых случаев коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 4 124 случая, на Санкт-Петербург – 852.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России еще не сформировался уровень коллективного иммунитета к COVID-19, необходимый для победы над эпидемией.

Также Мурашко призвал россиян летом привиться от COVID-19. Он пояснил, что это время года наилучшим образом подходит для вакцинации, так как заболеваемость снизилась.

До этого глава Минздрава обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.

