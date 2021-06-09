Иммунолог объяснил причину всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всплеск заболеваемости COVID-19 в столице обусловлен легкомысленным отношением граждан к ношению масок. Об этом РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
"Этот рост сиюминутный, временный. Люди расслабились и фактически перестали пользоваться масками", – подчеркнул иммунолог.
По словам Жемчугова, в Москве еще определенное количество жителей не имеют антител.
"Они и заболевают. Главное сейчас – не допустить, чтобы больше стало погибающих, потому что сократились койки. Надо, чтобы всем всего хватало: упорядочить систему госпитализации и лечения, оно должно быть точным и прицельным", – отметил специалист.
За последние сутки в России подтвердили 10 407 новых случаев коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 4 124 случая, на Санкт-Петербург – 852.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России еще не сформировался уровень коллективного иммунитета к COVID-19, необходимый для победы над эпидемией.
Также Мурашко призвал россиян летом привиться от COVID-19. Он пояснил, что это время года наилучшим образом подходит для вакцинации, так как заболеваемость снизилась.
До этого глава Минздрава обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: