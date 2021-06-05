Мурашко счел недостаточным уровень иммунитета в России для победы на коронавирусом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России пока не сформировался достаточный уровень иммунитета для победы над коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава назвал долю людей с иммунитетом к COVID-19 неплохой.

"Сегодня доля людей, имеющих иммунную прослойку, неплохая, но этого все-таки недостаточно, чтобы элиминировать", – сказал Мурашко

Как уточняет РИА Новости, свое заявление министр сделал на площадке Петербургского международного экономического форума.

Ранее Мурашко призвал россиян летом привиться от COVID-19. Он пояснил, что это время года наилучшим образом подходит для вакцинации, так как заболеваемость снизилась.

До этого Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.

В Минздраве заявляли, что ситуация с коронавирусом в России находится на переломе. Подчеркивалось, что эпидобстановку удалось улучшить с помощью вакцин.