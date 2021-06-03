Мурашко назвал условие для ослабления ограничений из-за COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Мурашко, для послабления действующих ограничений необходимо вакцинировать 60% населения страны. В этом случае к числу получивших прививку можно будет прибавить количество переболевших коронавирусом.

"Мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией", – объяснил министр.

Он также пообещал, что послабления будут вводиться в различных направлениях.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала к осторожности при снятии ограничений по коронавирусу. Она напомнила, что в мае прошлого года президент страны принял указ, отдав такие полномочия субъектам РФ.

По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, говорить об отмене масочного режима в РФ на данный момент рано. Она также рассказывала, что большую роль в профилактике распространения инфекции играет вакцинация.

В России за последние сутки подтвердили 8 832 новых случая COVID-19. При этом в 1 153 (13,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.