Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала к осторожности при снятии ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС.

"Уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры. Помните, что в мае прошлого года президент страны принял указ, отдав полномочия субъектам РФ для того, чтобы поэтапно, исходя из ситуации, которая развивается в отдельно взятом регионе страны, принимать решение о послаблениях", – подчеркнула представитель кабмина в ходе итоговой коллегии Минздрава РФ.

Голикова при этом обратила внимание на нарастающие темпы вакцинации в стране. Она отметила, что благодаря этому появляется возможность говорить о снятии ограничений в скором времени.

"Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты", – объяснила вице-премьер.

В начале апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия раньше других стран может снять большую часть антикоронавирусных ограничений. Для этого, по словам сенатора, требуется выработать коллективный иммунитет, в том числе за счет вакцинации.

В РФ также разработали рекомендации по организации летнего отдыха для детей с учетом мер профилактики распространения COVID-19. В перечень требований вошли такие пункты, как генеральная уборка всех помещений перед открытием каждой смены, ограничения по количеству детей, ежедневное измерение температуры у сотрудников и детей и иные меры.