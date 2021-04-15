ФМБА планирует зарегистрировать препарат от коронавируса "МИР-19" в конце года

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует в конце 2021 года зарегистрировать препарат от коронавируса "МИР-19". Об этом сообщает ТАСС.

"Минимум это возможно к концу года", – рассказала руководитель службы Вероника Скворцова.

По словам специалиста, 14 апреля было получено разрешение на вторую фазу клинических исследований препарата. Этот процесс займет несколько месяцев.

Скворцова также подтвердила, что ранее "МИР-19" испытывали на хомячках. Лекарство продемонстрировало высокую эффективность и позитивно отразилось на культуре тканей подопытных животных.

Ранее в апреле ФМБА получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19 под названием "МИР-19". Вводить лекарство нужно методом ингаляции или интраназального впрыскивания.

