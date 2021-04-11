ФМБА России получило патент на препарат для лечения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19, сообщает РИА Новости.

Препарат получил название "МИР-19". Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК.

Лекарство предназначено для профилактики или лечения коронавируса методом ингаляционного или интраназального введения.

Глава ФМБА Вероника Скворцова заверила, что препарат безопасен для человека и не влияет на человеческий геном и иммунитет. При этом он высокоэффективно выключает копирование вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции.

В том числе том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции, заключила она.

6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что эксперты предупреждают о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в России на фоне развития в мире третьей волны пандемии. Он подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для недопущения третьей волны распространения коронавируса в России.

Ранее исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что третья волна коронавируса в России может быть связана с распространением более заразных штаммов. Об угрозе третьей волны говорили и в Минздраве, оценивая показатели заболеваемости COVID-19.