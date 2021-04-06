Эксперты предупредили о возможном ухудшении ситуации с COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Михаил Мишустин заявил, что эксперты предупреждают о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в России на фоне развития в мире третьей волны пандемии, сообщает ТАСС.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для недопущения третьей волны распространения коронавируса в России.

"Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране", – сказал Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в РФ остается стабильной уже несколько недель подряд.

"Но мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии: там снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса, некоторые государства были вынуждены ввести локдаун", – заявил премьер.

Ранее исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что третья волна коронавируса в России может быть связана с распространением более заразных штаммов.

Об угрозе третьей волны говорили и в Минздраве, оценивая показатели заболеваемости COVID-19.