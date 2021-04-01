Мясников предрек России "двадцать пятую волну" коронавируса

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Людям пора свыкнуться с мыслью, что новая коронавирусная инфекция никуда не денется. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Будет и третья, и четвертая, и пятая, и двадцать пятая (волна коронавируса. – Прим. ред.)", – сказал Мясников.

Он добавил, что, так как заболевание перейдет в разряд сезонных, россиянам придется прививаться раз в год или два.

Ранее в Минздраве допустили возможность третьей волны коронавируса в РФ. Об этом свидетельствуют показатели заболеваемости COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также считает, что говорить о полной победе над коронавирусом преждевременно. По его словам, сохраняется угроза третьей волны.