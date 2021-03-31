Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса сохраняется

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что говорить о полной победе над коронавирусом преждевременно. По его словам, сохраняется угроза третьей волны.

"Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус. Нет, угроза тоже сохраняется", – отметил представитель Кремля.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил сообщения о возможной третьей волне коронавируса в стране. По его словам, заболеваемость в стране снижается ежедневно, поэтому о новой волне говорить еще рано.