Мурашко заявил, что говорить о третьей волне коронавируса в РФ преждевременно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил сообщения о возможной третьей волне коронавируса в стране. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

"Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно", – объяснил глава Минздрава.

По словам Мурашко, в настоящий момент в РФ достаточно вакцин. На территории страны зарегистрированы такие препараты, как "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Он также отметил, что к августу 2021 года планируется привить минимум 60% взрослого населения РФ.

Министр добавил, что в ряде случаев иммунитет к коронавирусу вырабатывается у привитых людей уже после первого укола "Спутником V". Он также призвал пожилых людей прививаться именно этой вакциной, а не облегченным "Спутником Лайт".

