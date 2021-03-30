Мурашко оценил появление иммунитета к COVID-19 у привившихся людей

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире Первого канала рассказал, как проходит формирование иммунитета к COVID-19 у получивших прививку "Спутником V".

По его словам, некоторым людям достаточно одной инъекции для выработки антител.

"Мы увидели, что определенной категории населения достаточно в принципе одной аппликации, иммунитет вырабатывается", – подчеркнул глава Минздрава.

Мурашко также посоветовал пожилым людям прививаться именно двухкомпонентным "Спутником V", а не его упрощенной версией под названием "Спутник Лайт".

Министр здравоохранения также подчеркнул, что в России достаточно вакцин от коронавируса. Развернуто производство трех препаратов – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

