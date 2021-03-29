Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

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Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств.

"В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение", – отметил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее завершились клинические испытания вакцины от коронавирса "Спутник Лайт". Препарат представляет собой облегченный вариант вакцины "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи.

Директор центра Александр Гинцбург рассказал, что разработанная вакцина "Спутник Лайт" предназначается для ликвидации коронавируса во всем мире. Он обратил внимание, что благодаря этому препарату снижается вероятность тяжелого течения COVID-19.

Предполагается, что действовать "Спутник Лайт" будет в 3–4 раза меньше, чем "Спутник V". Испытания вакцины будут проходить до 28 января 2022 года.

"Спутник Лайт" создан на основе безопасной двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Его преимущества в том, что вакцинация потребуется всего одна, а антитела начнут формироваться уже через неделю и достигнут своего максимума всего через четыре недели после вакцинации.

